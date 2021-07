L’Ajuntament de Puig-reig ha donat el tret de sortida aquesta setmana a les obres de l’anomenat parc central. Bàsicament consistirà en un espai verd situat al costat de la Plaça Nova.

El parc és un dels projectes destacats de l’equip de govern d’aquest mandat i té l’objectiu de dotar l’interior del poble d’un espai verd urbà, amb la voluntat d’oferir als veïns un indret d’esbarjo, descans i passeig en un entorn natural. El cost de la primera fase de l'obra és d'uns 104.000 euros, sufragats en la seva totalitat per l'Ajuntament de Puig-reig.

Primerament, s’ha realitzat una trobada informativa amb els veïns amb la voluntat de donar a conèixer el projecte entre la població i conèixer la seva opinió, així com per rebre propostes i perquè es puguin plantejar possibles canvis.

Ara s’han iniciat les primeres actuacions consistents en la retirada de la vorera que queda a la banda del passeig de la Via, després que fa uns mesos ja es retiressin els arbres morts d’aquesta zona, i alguns potencialment perillosos.

El regidor d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Puig-reig, Jesús Subirats, es mostra satisfet perquè el projecte comenci a veure la llum i ha destacat la gran implicació de la brigada municipal, que ja està treballant en el parc.

A causa de les obres, durant l’estiu romandrà tancada la vorera a tocar de la zona on es construirà el nou espai verd. A més, aquest tancament suposarà també que s’hagi d’arribar a la zona del CAP per l’altra banda del carrer. Els vehicles hi podran continuar accedint sense problemes.