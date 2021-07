Insomnia Corporation, l’empresa berguedana que ara mateix gestiona dos escape rooms al Berguedà i que va ser una de les impulsores del parc de Horrorland, instal·la ara una casa de la por batejada amb el nom d’Insomnia Hotel en l’edifici on hi havia l’hostal de Cal Nen.

La pretensió és ajuntar sota les mateixes quatre parets un espai de distensió per tots els públics, un hotel per aquells que tinguin ganes de viure fortes experiències de terror, i un escape room pels amants del misteri i que també els hi agradi patir ensurts.

Tot i que el terror serà l’atractiu principal de la casa, l’objectiu de Climent Vila i Sílvia Mosella, socis de l’empresa, és que sigui un espai on tothom hi pugui passar una tarda o nit amb els amics o la parella –independentment de si és amant o no de les experiències de por.

El projecte està estructurat en tres fases. La primera, que ja està en marxa, gira entorn a una zona de bar i terrassa –oberts a partir de les 3 de la tarda– i un restaurant situat en la planta baixa. De fet, aquest dissabte obre el restaurant apte per acollir tot tipus de públics. Tot i que l’ambientació és especial, aquí no hi haurà terror.

A més, hi haurà dos espais diferenciats. Vila explica que un serà més «romàntic» i destinat a les parelles, i el segon estarà més orientat als grups d’amics. Els impulsors asseguren que la decoració i l’ambientació d’aquesta primera planta pretén recrear «un gran hotel de luxe dels anys 20».

Hotel de terror i escape room

Si l’obertura del bar i restaurant dóna els resultats esperats, el següent pas d’Insomnia Corporation serà obrir un hotel pels voltants de Halloween –ara sí, focalitzat en el terror– a la segona planta de l’edifici. Seran sis habitacions, cada una tematitzada d’una forma diferent. Més endavant, de cara al 2022, Climent Vila i Sílvia Mosella preveuen engegar la tercera fase del projecte, consistent en un nou escape room. D’altra banda, de cara a l’estiu que ve la iniciativa es podria completar amb una macroterrassa tematitzada –ampliant l’actual– per realitzar-hi concerts.

Una altra utilitat que actualment té l’edifici és la de ser el punt on els grups que fan els altres escapes rooms d’Insomnia –el Coctel del Doctor i la Casa– arranquen les experiències. Els participants han d’esbrinar a través d’un mapa on es troba la sala d’inici del joc.

Els integrants d’Insomnia Corporation es van quedar amb el vell hostal de Cal Nen a principis de maig. En aquests gairebé tres mesos, l’empresa ha focalitzatels treballs en la planta baixa de l’edifici, que compta amb una ambientació peculiar i alguns elements característics de les sales de misteri.