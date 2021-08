Al Berguedà, hi ha molt bones perspectives d’ocupació aquest agost. Tant les cases de turisme rural com els càmpings voregen el 100%.

Segons l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, que aplega les cases de turisme rural, ja tenen les reserves al 95% i confien arribar a la plena ocupació. Segons el seu president, Oriol Baños, fins ara els nivells d’ocupació són semblants als d’un any abans de la pandèmia, i lleugerament per sota dels de l’estiu passat. Aquest mes de juliol, la xifra s’ha situat al voltant del 65%. A l’agost, però, esperen omplir: «No ho descartem perquè continuen arribant peticions». Tot i això, Oriol Baños explica que es donen força anul·lacions d’última hora, que atribueix a les restriccions per la covid. En aquest sentit, el 70% de les cases rurals del Berguedà poden acollir més de deu persones, i amb la normativa actual aquest és el nombre màxim permès per trobar-se. «Molts grups decideixen no venir pel fet que no poden ser més de deu persones», argumenta Baños.

Pel que fa als càmpings berguedans, han tingut una ocupació molt desigual el mes de juliol, han penjat gairebé el cartell de complet els caps de setmana i amb una ocupació d’entre el 30% i el 50% els dies feiners.

De cara a l’agost són optimistes, tal com expressa el president de l’Associació de Càmpings, Joan Montanyà: «Esperem assolir el 100% en les setmanes de més afluència, i especialment els caps de setmana». Els dies amb més baixa ocupació se situarà entre el 60% i el 80%. Segons Montanyà, les xifres són lleugerament més altes que d’altres anys.

La gran majoria de reserves als allotjaments berguedans són de clients de Catalunya, sobretot famílies i també grups d’amics, per les restriccions de la pandèmia. Una situació que també els ha obligat a flexibilitzar les reserves per adaptar-se a situacions sobrevingudes. «Hi ha nombroses cancel·lacions, però com que la demanda és alta i hi ha moltes reserves d’última hora, compensa», remarca Joan Montanyà.