El Berguedà acollirà els cursos de formació adreçats al jovent per obtenir el títol de Monitor i de Director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. La Fundació Verge Blanca impartirà aquests dos cursos que es portaran a terme de forma semipresencial durant la tardor. Es tracta de titulacions oficials expedides per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que, al Berguedà, no es realitzava des de 2018.

Aquestes titulacions permeten exercir de monitors o directors en colònies, campaments, rutes, camps de treball, etc. La inscripció per participar-hi romandrà oberta fins al 4 de setembre, amb 25 places disponibles per a cadascun dels cursos. L'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà s'encarregaran de finançar una part de la matriculació dels inscrits residents a la comarca.

Tant l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, com el conseller comarcal de Joventut, Abel Garcia, han coincidit en la necessitat de reprendre el curs, especialment tenint en compte "la tradició que hi ha al Berguedà en l’àmbit de l’educació en el lleure a través de l’escoltisme i les colònies", tal com explicava el conseller comarcal. L’alcalde ha afegit que, per a l’ajuntament, “és positiu crear sinergies amb el Consell Comarcal del Berguedà per treballar de forma conjunta diferents projectes com aquest”.

Els cursos inclouen una estada a la Casa de Colònies Llar del Pare Coll de Borredà. El preu del curs de monitor és de 510 € i el de director de Lleure de 670 €, però les persones empadronades a un municipi del Berguedà gaudiran d'un descompte de 200 € en el curs de monitor i 250 € en el curs de director de lleure.