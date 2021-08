El Consell Comarcal del Berguedà va posar ahir en marxa un nou servei especial del Transport a la Demanda (TAD) pels veïns de l’Alt Berguedà que s’han de desplaçar des dels seus municipis fins al Centre d’Assistència Primària (CAP) de Guardiola de Berguedà.

La mesura arriba després que tots els dispensaris de l’Alt Berguedà s’hagin quedat sense metge i s’hagi centralitzat l’atenció al CAP de Guardiola. El nou servei es preveu que estigui actiu fins al 20 de setembre, quan els dispensaris haurien de recuperar el seu servei habitual.

Les condicions per beneficiar-se’n són que no puguin accedir a la seva visita amb les línies del transport públic regular d’autobús existents o les del TAD ordinari.

A banda, però, caldrà, una prèvia prescripció facultativa. És a dir, seran els professionals sanitaris els que decidiran quines són les persones que poden accedir a aquest servei especial.

El personal valorarà que els demandants del servei no tinguin mitjans per desplaçar-se al CAP de Guardiola de Berguedà, i, en ser així, concertaran aquest trajecte amb els usuaris, explica el responsable de Transport i mobilitat del Consell Comarcal del Berguedà, Abel Garcia. «Des del Consell hem volgut apropar amb els mitjans que disposem el CAP de Guardiola de Berguedà a tothom que no pugui desplaçar-se i ho necessiti», apunta Garcia.

Per tant, a diferència de la resta de recorreguts, els usuaris no ho podran sol·licitar de forma directa aquest servei, sinó que hauran de fer la petició als dispensaris. Habitualment, aquest servei es pot sol·licitar per via telefònica o a través de l’app TADCAT.