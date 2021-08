Berga va posar ahir en marxa el primer servei de deixalleria mòbil del municipi. Aquest punt de recollida, gestionat pel Consell Comarcal, serà gratuït i estarà disponible dos cops al mes amb la previsió d’ampliar-lo a dos cops per setmana. El primer dimarts de cada mes se situarà a la plaça Cim d’Estela i el tercer a la plaça de la Font del Ros, ambdós dies de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h. Fins ara, els veïns de Berga havien de portar a la deixalleria municipal tots els residus que no es poden barrejar amb els de les cinc fraccions que es recullen amb el sistema porta a porta (orgànics, envasos, paper, vidre i rebuig).

El servei mòbil serà d’ús exclusiu per particulars i, pel Consell, és una mesura que pretén potenciar el reciclatge al municipi i apropar-lo cap a la sostenibilitat, tal com va destacar el president del Consell Comarcal, Josep Lara, a la presentació.

El punt de recollida de residus itinerant s’avança a la licitació del nou concurs del projecte d’ampliació i millora del servei de deixalleries al territori. A principis d’any el Consell va posar a concurs el projecte, però el procés es va haver d’aturar temporalment a causa d’un recurs. Per tant, fins ara no s’han pogut dur a terme cap de les actuacions previstes, entre les quals hi havia la creació d’un servei de deixalleria mòbil dos cops per setmana a Berga.

Per això, el Consell Comarcal i el consistori han apostat per posar en marxa aquest format temporalment amb la intenció d’ampliar-lo quan el concurs es resolgui, va explicar Lara.

En aquest sentit, el president del Consell va demanar disculpes a la ciutadania per l’endarreriment de la prestació del servei i va afirmar que, a partir d’ara, «s’obre un nou període de col·laboració amb l’Ajuntament de Berga». El dirigent comarcal va admetre que «tenien un deute amb la ciutat de Berga», en haver-se demorat la prestació.

El municipi va començar a fer servei el servei de recollida porta a porta a finals del 2018 i des de llavors, segons el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Eloi Escútia, hi ha «la voluntat de gestionar correctament els residus i minimitzar-ne la producció».

El regidor també va destacar que «la deixalleria mòbil és un dels elements que faltaven a Berga» i que la seva implantació permetrà a la ciutadania que no pugui desplaçar-se fins a la deixalleria, «gestioni els residus de forma correcta».

A aquest nou espai es podran dipositar deixalles com pintures, coles i vernissos sòlids i pastosos, piles i acumuladors, olis vegetals usats tancats en ampolles, tòners, medicaments, material tèxtil com roba o sabates, cintes de cassette i vídeo, CD i DVD, làmpades i fluorescents, petits aparells elèctrics i informàtics.

No s’hi podran dipositar barrejats i sense classificar, rebuig domèstic o tèxtil sanitari com bolquers o tovalloletes ensabonades. Tampoc s’acceptaran caixetins de tabac o residus que continguin amiant o fibrociment, entre altres elements.