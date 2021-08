Un itinerari de turisme sostenible al voltant del massís del Pedraforca serà un model a seguir per quatre muntanyes situades a Itàlia, Croàcia i Montenegro. La Comissió Europea que promou el creixement sostenible de l’àrea mediterrània ha escollit les muntanyes del Pedraforca, el Canigó (França) i l’Olimp (Grècia) com a guies per mostrar les seves metodologies de promoció sostenible del territori a altres països.

L’itinerari «set cares del Pedraforca» és el model català que s’aproparà a Europa. És una ruta que permet als visitants fer una estada de set dies a la comarca, cadascun a través d’una temàtica diferent amb el massís com a referència. Amb aquest itinerari, els seus impulsors, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, volen posar en valor el territori en el seu conjunt a partir de la muntanya.

Els representants del Pedraforca, el Canigó i l’Olimp han elaborat una guia que faran servir per apropar els seus models turístics a les muntanyes de Komovi (Montenegro), Monte Lessini i Stromboli mountains (Itàlia) i Kozjak (Croàcia). Els socis treballaran de manera conjunta durant 13 mesos per tal de replicar aquest model de turisme sostenible als territoris que fins ara no seguien aquest format de promoció.

El turisme obert a l’entorn recupera i transmet les bases de la xarxa de Muntanyes Emblemàtiques del Mediterrani, a la qual les tres muntanyes guies van formar part. Nou muntanyes europees van treballar en conjunt per posar en valor l’entorn a través de muntanyes que són una icona i donar-los-hi visibilitat internacional creant eco-itineraris.

El president de l’Agència de Desenvolupament, Lluís Vall explica que és clau «buscar l’explotació més enllà de l’ascens al massís i donar més vida econòmica al seu entorn i ampliar-ne l’explotació», el que «ha estat una de les claus de l’èxit del projecte».

Els set socis internacionals del nou projecte es van trobar virtualment el passat mes de juny per posar les bases de l’execució del projecte i tes trobaran presencialment en un seminari que tindrà lloc de forma compartida al Canigó i al Berguedà a principis d’octubre.