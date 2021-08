El Consell Comarcal del Berguedà incrementa la vigilància a la riera de Merlès per evitar que hi hagi cotxes estacionats fora de les 17 zones especialment condicionades per aparcar. Es tancaran els grans accessos per carretera (nord i sud) per evitar que hi accedeixin més cotxes dels que poden aparcar a les zones condicionades. Aquests espais, que tenen una capacitat per a 68 vehicles, comptaran a partir d'ara amb quatre vigilants de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cercs.

Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller d'Entorn i Medi Natural del Consell, Pep Llamas, en una visita a la zona per explicar les noves mesures. Llamas ha informat que fins ara s'han imposat més de 500 sancions a persones que han incomplert la normativa de la riera de Merlès. El tancament dels accessos per carretera de la riera, un cop s'omplin els aparcaments disponibles, "és una prova pilot. A partir d'aquest setembre s'aplicarà en els municipis que hagin aprovat les ordenances" per regular l'accés a zones i espais naturals del Berguedà que pateixen massificació, va afirmar Llamas.

El conseller Pep Llamas ha destacat que aquest nou control s'aplica "a petició dels alcaldes de la zona" amb qui els responsables del Consell s'han reunit recentment per fer balanç de la campanya de vigilància que s'hi duu a terme a l'estiu per preservar un espai natural molt freqüentat. "S'ha observat la necessitat d'adoptar mesures que serveixin per pal·liar la massificació d'aquesta zona".

Més vigilància a l'entorn

Pep Llamas ha fet una crida al civisme i ha indicat que "el nostre objectiu és trobar l'equilibri entre el respecte per l'entorn natural i alhora que la ciutadania pugui gaudir d'aquests espais sense fer-los malbé." En aquest sentit, el conseller Pep Llamas també ha anunciat que atesa l'elevada presència de visitants a la riera de Merlès, en el moment en el qual els ajuntaments ho demanin, "es doblarà el servei de guarderia rural". D'aquesta manera hi haurà dues patrulles vigilant que es compleixi la normativa aplicable.

Tot i el control, es deixarà passar per aquests controls als veïns de la zona i a les persones que s'allotgen en establiments turístics propers a la riera. A la visita també hi ha assistit l'alcalde de Santa Maria de Merlès, Josep Costa.