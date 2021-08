Les cues a la deixalleria mòbil al seu pas per Borredà s’incrementen durant els períodes vacacionals. Un cop s’omple el vehicle que recull residus específics que no es poden barrejar amb les cinc fraccions habituals (plàstic, vidre, orgànica, cartó i resta), aquest se’ls emporta i no torna al municipi fins al mes següent. L’Ajuntament de Borredà demana al Consell Comarcal del Berguedà que augmenti les freqüències, en considerar que a l’estiu el servei es «col·lapsa», el que causa que alguns veïns es quedin sense poder abocar-hi les deixalles.

«El vehicle s’omple ràpidament i molts usuaris s’han d’emportar els residus de nou cap a casa», explica l’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas. A l’estiu, el municipi veu com es tripliquen els 464 habitants habituals, en arribar-hi persones que van a passar les vacances a segones residències. Per aquest motiu, el batlle comenta que «el servei no cobreix la necessitat que tenim».

«En una hora aproximadament, s’omple el vehicle i hem d’esperar un mes per poder accedir al servei, amb la possibilitat que es torni a produir un fet semblant», així ho relata l’alcalde en una carta dirigida al Consell Comarcal del Berguedà a la qual Regió7 ha tingut accés. A la missiva, el consistori demana una «solució amb urgència».

Solanellas explica que durant la resta de l’any el servei és suficient. Per això, demanen que aquest reforç es faci a l’estiu, concretament els mesos de juny, juliol i agost. El consistori proposa com a solució que, una vegada s’ompli el vehicle, aquest descarregui a la deixalleria de Berga i torni a Borredà a fer un segon servei.

Actualment, els veïns del municipi tenen dues opcions si no aconsegueixen dipositar aquests residus especials al vehicle: portar-los a la deixalleria més propera o guardar-los un mes fins que aquest servei torni a passar pel municipi.

Els que es decantin per desplaçar-se, han de dirigir-se a la deixalleria de Berga, el que suposa un viatge de 40 quilòmetres sumant l’anada i la tornada per reciclar aquestes deixalles.

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Berguedà està pendent de la resolució d’un concurs en el qual es licitaran l’ampliació i millora del servei de deixalleries al territori i podria evitar aquesta situació.

Entre les actuacions, hi ha un augment de la freqüència del pas de la deixalleria mòbil als 31 municipis del Berguedà. Tot i això, a principis d’any el Consell va posar a concurs el projecte, però el procés es va haver d’aturar temporalment a causa d’un recurs. Per tant, fins ara no s’han pogut dur a terme cap de les actuacions previstes.

Aquest increment en la demanda del servei de deixalleria mòbil durant l’estiu també es repeteix a Saldes, encara que a petita escala. «Quan les persones que tenen segones residències venen al municipi, notem com el vehicle s’omple més ràpidament, ja que alguns d’ells aprofiten per fer reformes i s’han de desfer de les deixalles», comenta l’alcalde de Saldes, Moisès Masanas.

A Saldes, la situació «no és esporàdica», comenta el batlle. Encara que no es fan tantes cues com a Borredà, la deixalleria mòbil en aquests períodes «es col·lapsa de tant en tant», explica Masanas.