La mina de Riutort, a Guardiola de Berguedà, és una de les poques mines subterrànies de petroli que hi ha al món i és l'única visitable de l'Estat. Són 380 metres de galeries excavades directament a la roca, a pic i pala, a principis del segle XX, i representen un testimoni de la revolució industrial a la comarca. Després de quatre anys tancada per esllavissades, reobrirà al públic a la tardor amb la seguretat reforçada. Les obres, que han costat prop de 75.000 euros, s'han allargat durant mig any i han consistit en instal•lar unes malles al sostre i les parets per evitar la caiguda de rocs, també s'ha renovat la il•luminació, i s'han instal•lat unes tanques per evitar que els turistes malmetin la mina.

La mina de petroli de Riutort es va començar a explotar l'any 1905, però encara ara es pot veure com el petroli regalima per les roques. A les galeries, excavades directament a la roca, també s'hi poden trobar restes de l'activitat minera que s'hi va desenvolupar com, per exemple, vagonetes de l'època, que servien per traslladar el petroli fins als forns de destil•lació. Les instal•lacions es van obrir al públic l'any 2004, però es van haver de tancar el 2017 per despreniments de roques al sostre d'una galeria i una esquerda. Fins llavors, més de 40.000 persones havien visitat aquest singular espai, on també s'hi havien fet tastos de vi, concerts i, fins i tot, s'hi va rodar part de la pel•lícula 'Pàtria'. Ara, després de quatre anys d'obres, l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà té previst reobrir-la al públic a la tardor. El seu alcalde, Josep Lara, explica que, d'aquesta manera, el municipi recuperarà un dels seus elements més "excepcionals".

Les galeries, un bon hàbitat per a lirons i ratpenats

Tot i la reobertura de la mina, l'accés a una de les galeries es mantindrà tancada al públic perquè, a l'interior, hi viu una colònia de ratpenats en perill d'extinció. A la mina també hi viuen altres animals com lirons i s'hi ha trobat la presència d'un bacteri que s'alimenta de petroli. Aquesta singularitat obre diverses investigacions per veure com pot ajudar a eliminar vessaments al mar. La principal dificultat és que, en aquest cas, el bacteri es troba en aigua dolça i a una temperatura que sempre és constant.