L’ACEB Suma vol acostar el lideratge en femení a tots els racons de la comarca. Per això, cada any la comissió d’empresàries i directives de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà organitza una trobada anual amb una ponència relacionada amb l’emprenedoria i el món empresarial des de la perspectiva femenina com a eix principal. L’acte també servirà de tancament de les activitats realitzades durant el darrer curs, així com per donar el tret de sortida a l’eix de treball per als propers mesos, i donar valor a les propostes enfocades en la promoció de la igualtat i la participació de les dones en els diferents àmbits vitals però en especial al món econòmic.

Enguany, l’acte se celebrarà el dijous 23 de setembre, a les 19.00 h, al Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig.

La trobada s’iniciarà amb una benvinguda a tots els assistents i tindrà lloc la ponència «El punt de partida del teu lideratge», per part de Núria Soler, empresària, exdirectiva i cofundadora de Womanthon.