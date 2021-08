Berga farà set visites guiades per divulgar el patrimoni de la ciutat del 14 d’agost al 18 de setembre. Les activitats permetran conèixer els espais més emblemàtics del municipi i aproparà els visitants a les històries que hi ha darrere de punts com el Barri Vell o el santuari de Queralt.

En el marc del cicle "Berga viu l’estiu 2021!", una iniciativa impulsada per l’Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga, cada escenari aproparà una història diferent als visitants. Els espais on se celebra La Patum seran els protagonistes de tres visites, la primera aquest dissabte i les altres el 28 d’agost i el 18 de setembre. Els visitants podran descobrir així més en profunditat punts com la plaça de Sant Joan o el carrer Major.

Els racons del Barri Vell també acolliran una visita aquest dissabte. El Museu i l’Oficina de Turisme hi han programat una recorregut per descobrir fets curiosos i quotidians ocorreguts a la capital berguedana durant la primera meitat del segle XIX.

El moviment religiós del catarisme, una doctrina cristiana que es basava en el bé i el mal, serà el protagonista d’una visita el 21 d’agost. El santuari de Queralt serà l’escenari que permetrà apropar aquest món als participants.

El 28 d’agost, s’ha programat una visita per conèixer els rellotges i campanars de Berga vistos des de l’aire, concretament des del de Sant Francesc, on també es repassarà la història de la comunitat de franciscans. Per últim, aquestes visites permetran conèixer els orígens i la construcció de la Torre de la Petit el 4 de setembre.

Les places per participar en les visites guiades són limitades i caldrà inscriure’s prèviament. Les activitats programades són gratuïtes, a excepció de l’exposició i la visita guiada de temàtica patumaire.

Dues exposicions complementàries

A banda, també es podran continuar visitant les exposicions La Patum al Convent de Sant Francesc, dedicada a la festa berguedana i Un amor suprem, xarxes en la creació dissident, creada per dones que busquen amplificar les seves veus, ambdues al Convent de Sant Francesc. L'horari d'obertura al públic per visitar les dues exposicions és el següent: les tardes de divendres, dissabte i diumenge, de 17 a 20 h i els matins de dissabte i diumenge, d'11 a 14 h.