Puig-reig mostra preocupació pels creixents actes incívics durant l’estiu

L’Ajuntament de Puig-reig denuncia un increment de comportaments incívics aquest estiu. Per castigar aquestes conductes, la Guàrdia Municipal podrà posar sancions de fins a 6.000 euros als infractors un cop entri en vigor la recentment aprovada ordenança de civisme i convivència ciutadana. L’origen d’aquestes situacions són les reunions de persones per fer botellons, denuncia el regidor d’Esports, Festes i Joventut de l’Ajuntament, Cristian Pérez.

Brossa a terra, desperfectes al mobiliari urbà, carreres de vehicles a una velocitat superior a l’estipulada o música alta a les nits són les conductes incíviques que més es repeteixen. «Entenem que amb la pandèmia, l’oci ha quedat reduït, però hem de vetllar per una bona convivència», apunta el regidor. «La situació ja no és puntual, els botellons i l’incivisme es repeteixen cada cap de setmana», afegeix Pérez.

Els dos espais principals on l’Ajuntament ha detectat que es fan aquestes reunions són l’avinguda 1 d’Octubre i la plaça Nova, encara que també hi ha concentracions de persones a altres punts menys cèntrics de Puig-reig, explica el regidor.

Per aturar els comportaments derivats dels botellons, des de l’Ajuntament es vol sancionar els responsables amb la recentment aprovada ordenança de civisme i convivència ciutadana. La normativa entrarà en vigor en els pròxims dies i permetrà a la Guàrdia Municipal multar aquest tipus de conductes inadequades.

«Hem intentat educar i sensibilitzar. Hem informat en diverses ocasions a alguns d’aquests grups, però si les conductes es repeteixen, s’han d’identificar els responsables i se’ls ha de sancionar», comenta el regidor.

Per pal·liar la situació, des del consistori s’han fet canvis en els torns de treball de l’equip d’agents de la Guàrdia Municipal. Així, es vol assegurar la vigilància a les hores on aquests problemes són més freqüents. «Ens hem centrat a fer que els nostres recursos humans s’adaptin als horaris en els quals hi ha més conflicte», diu el regidor.

A més, l’Ajuntament de Puig-reig intenta establir contactes regulars amb Mossos d’Esquadra per fer-los coneixedors de la situació i així intentar reforçar la presència d’aquest cos durant les hores on aquests actes incívics es repeteixen més.

Des del consistori reconeixen que «els punts on s’efectuen aquestes reunions són nombrosos i els efectius humans que disposem tant al municipi com a la comarca són escassos». Per aquest motiu, fan una crida la responsabilitat individual per aturar els comportaments incívics.

D’aquesta forma, es vol revertir la sensació d’intranquil·litat que aquests actes causen al municipi. «Els sorolls i la brutícia molesten als veïns i acaben generant un clima de malestar a Puig-reig», apunta Pérez.