L'Ajuntament de Berga implementarà l'accés gratuït a la piscina municipal a partir d'aquest dijous, 12 d'agost, i fins que es mantingui l'episodi de calor previst a la ciutat, segons les informacions facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya. El consistori informarà del final de la gratuïtat de les instal·lacions de bany en funció de l'evolució de l'onada de calor.

El consistori ha establert dos torns per accedir a les piscines de forma gratuïta durant els episodis de calor: el torn de matí (de 10 a 15 h) i el torn de tarda (de 15 a 20 h). El torn de matí finalitzarà a les 14:45 h per tal que els usuaris i usuàries abandonin les instal·lacions i puguin accedir-hi les persones del torn de tarda. L'entrada i sortida de l'equipament durant la franja del migdia (de 14 a 15 h) es farà obligatòriament per la zona de la taquilla.

L'aforament màxim serà de 500 persones i el control d'accés es farà mitjançant tiquets numerats que els usuaris rebran a l'entrada de la piscina i que hauran de retornar en el moment que decideixin abandonar l'equipament. Les persones que disposin de l'abonament de temporada o l'abonament familiar corresponent al mes d'agost tindran prioritat d'accés, en cas que es produeixin cues.

Els infants menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult que haurà de fer-se responsable de l'entrada i sortida dels menors a les instal·lacions. Tanmateix, les persones adultes només podran fer-se càrrec de cinc infants com a màxim.

Es tracta d'una mesura de caràcter excepcional que el consistori berguedà ha aplicat des de l'estiu de 2015 perquè la ciutadania pugui combatre els episodis de calor més intensa que s'han viscut a la ciutat durant els darrers anys.