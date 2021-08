Cercs celebrarà la 30a edició de la caminada popular el 29 d'agost, després de suspendre's l’edició del 2020 a causa de la covid-19. Serà solidària per quart any consecutiu i col·laborarà per segon cop amb l’associació sense ànim de lucre que dona suport a persones afectades per càncer, Ginkgo Apac Berguedà. El consistori ha comprat clauers al grup, amb els quals s’obsequiarà els participants. L’associació destinarà els beneficis obtinguts amb aquest complement a la lluita contra el càncer infantil.

A causa de la situació epidemiològica l’organització s’ha limitat a organitzar únicament la caminada, descartant així cap acte paral·lel per commemorar la 30a edició. Amb aquest esdeveniment, Cercs aposta per treballar en la promoció esportiva de l’entorn natural així com també amb col·laboració amb causes benèfiques.

La sortida serà a les 8.00 h des de la plaça Primer Compte de Fígols, a Sant Jordi, i el recorregut serà de 14.7 quilòmetres, amb una altitud màxima de 1.264 metres i una mínima de 742 metres sobre el nivell del mar, amb dos avituallaments i un esmorzar durant la ruta. Enguany les inscripcions es poden realitzar a través del web del Club Esquí Berguedà o a la mateixa plaça abans de sortir, les inscripcions tenen un cost de 7 euros les anticipades i 10 euros les que es realitzin el mateix dia.

Aquesta caminada solidària, organitzada des de l’Ajuntament de Cercs, compta amb la col·laboració de diverses entitats esportives, com els Correcamins de Cercs, el Club Esquí Berguedà i el JAB i Protecció Civil.