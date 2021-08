No només és difícil trobar lloc per posar la tovallola a primera línia de platja a molts pobles de la costa. Ahir també era complicat aconseguir un racó al costat del riu Llobregat en els entorns de Pedret, a tres quilòmetre de Berga, per la quantitat de banyistes que hi va anar a passar el dia. A les 3 de la tarda, una de les hores en què el sol picava més, al costat de l’històric pont medieval hi havia unes 200 persones que es banyaven, prenien el sol o buscaven temperatures més fresques entre els arbres de la ribera.

Arribar en cotxe a primera hora de la tarda i trobar un lloc on aparcar ja era una autèntica proesa. Mig quilòmetre abans d’arribar al pont, on hi ha un petit espai on aparcar, ja hi havia vehicles al marge de la carretera que obligaven els conductors a disminuir la velocitat en una carretera que és molt estreta. De fet, alguns conductors aprofitaven els espais que trobaven pel camí que va en direcció a Cal Rosal, just fins al lloc on és permesa la circulació de vehicles.

Molts banyistes es capbussaven tot tirant-se de cap des de les roques que hi ha a tocar del pont, i n’hi havia que s’ho agafaven més tranquil·lament i decidien entrar a l’aigua de mica en mica. En tot cas, l’aigua era un dels llocs més preuats ahir a Pedret per refrescar-se i suportar les altes temperatures que ahir, de nou, es van registrar a la Catalunya Central. Trobar un espai a l’ombra també era una altra missió complicada perquè moltes de les famílies i grups d’amics que hi havia ja els havien ocupat.

Entre els banyistes hi havia sobretot famílies amb nens i grups d’amics, de la mateixa comarca i d’altres punts de la Catalunya Central que coneixen l’entorn. I és que amb restriccions a molts municipis i els accessos tancats a zones de bany, com el pantà de Sant Ponç, al Solsonès, l’espai natural de Pedret, que estava obert, era ahir un lloc ideal per als amants de les rieres i els que es volien refrescar.

Poc abans de les 5 de la tarda encara hi arribaven més cotxes. Ben a prop, el pantà de la Baells també era un altre lloc on s’hi apropaven molts banyistes. A la zona de l’embassament on l’empresa Indòmit hi du a terme les activitats i el lloguer de caiacs i patinets d’aigua, també era un lloc on molts amics i famílies hi van plantar la tovallola. «Aquest cap de setmana hi ha hagut un augment important de gent que ha vingut al pantà», explicava Sofia Rodríguez, del personal de l’empresa. Eren persones que provenien, sobretot, de l’àrea de Barcelona, que hi havien anat a passar el dia o estaven en algun càmping a prop.