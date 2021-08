Puig-reig preveu tenir operatiu l’anomenat parc central, que se situarà a la plaça Nova, durant el 2022. És un dels projectes destacats de l’equip de govern durant aquest mandat i permetrà dotar el centre del municipi d’un espai verd que estarà obert tot el dia.

Les obres, que van començar a final de juliol, tenen per objectiu ordenar un terreny de 10.000 metres quadrats que fins al moment tenia usos diversos i, entre d’altres, hi ha un petit recinte de petanca no gaire utilitzat i una zona d’horta familiar, actualment de propietat privada i pendent de cessió a l’Ajuntament.

L’objectiu és convertir l’espai en un punt d’oci i de descans per als veïns del municipi, a més de potenciar la imatge de Puig-reig. «El projecte està pensat perquè hi pugui anar tothom a totes les èpoques de l’any», comenta el regidor d’Obres i Serveis de Puig-reig, Jesús Subirats.

Les obres es dividiran en dues fases. La primera, que es preveu que finalitzi abans d’acabar el 2022, ja permetrà obrir el parc al públic. En aquesta primera actuació es farà una xarxa de camins que recorrin el parc d’una manera natural. Estaran envoltats de vegetació i conduiran als punts principals que es preveu que tingui l’espai.

Dintre d’aquesta fase faran dos espais diferenciats per a l’oci i l’esport. El primer serà un punt de jocs de fusta i corda per a infants, on hi haurà troncs i elements singulars per als més petits. En aquest punt es col·locaran grups de bancs amb una font de beure.

El segon espai tindrà un punt d’entrenament de cal·listènia, que permet fer exercicis de força, i es combinarà amb un espai de rocòdrom infantil.

El parc tindrà quatre accessos, un a cadascun dels extrems del recinte: dos des del passeig de la Via i dos del de carrer del Torrent. Tots els punts del recinte s’il·luminaran amb fanals amb tecnologia led.

El consistori desconeix quan es podrà iniciar la segona fase, ja que depèn de la cessió del terreny dels horts. Un cop es puguin iniciar els treballs, el consistori vol fer a l’espai cedit un amfiteatre.

La funcionalitat de l’espai serà diversa, podrà acollir des de petits concerts fins a activitats culturals o festives. El pressupost total de les dues fases és de 400.000 euros i les sufragarà totalment el consistori.

A més, el regidor d’Obres i Serveis, Jesús Subirats, explica que la intenció és fer una consulta popular per decidir el nom del parc. D’aquesta manera, el consistori vol fer partícips d’aquesta tria als veïns de Puig-reig.