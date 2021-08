Un cas positiu de covid entre el personal de la residència Sant Bernabé de Berga ha obligat a aïllar preventivament alguns residents de l'equipament municipal. Des de mitjans del mes de juliol, el personal no vacunat s’ha de sotmetre a tres PCR setmanals, mentre que el personal vacunat se’n fa una cada setmana. En la realització regular de les proves, es va detectar un cas positiu entre el personal el passat 8 d’agost. Aquest dilluns la persona treballadora ja compta amb una PCR amb diagnòstic negatiu i disposa de l’alta mèdica, segons ha informat el consistori.

La detecció del cas positiu va comportar l’aïllament preventiu de les persones residents que havien estat en contacte amb la persona i també es van fer les PCR corresponents, el resultat de les quals va ser negatiu, en tots els casos. Aquesta setmana es tornaran a fer proves PCR a les persones residents aïllades i si el resultat torna a ser negatiu, es restablirà la normalitat i podran tornar a conviure amb la resta d’usuaris i usuàries del centre. Avui no hi ha cap persona resident ni treballadora amb PCR positiva per Covid-19.

El centre residencial compta actualment amb 61 persones residents assolint la plena ocupació de places disponibles. El total de places del centre és de 64, però 2 estan destinades a l’aïllament per a casos de Covid-19 i l’altra plaça restant correspon al programa de respir o descans familiar.

Situació epidemiològica al Berguedà

Berga ha registrat 40 casos positius diagnosticats amb PCR els últims set dies i també s’han comptabilitzat 70 casos en els darrers catorze dies, segons informació facilitada aquest dilluns per l'Ajuntament. Actualment, l’índex de risc de brot és de 465,54 punts (molt alt), mentre que la taxa de reproducció de l’epidèmia s’ha situat en els 1,11 punts. Aquest índex s’obté de la mitjana de persones que s’infecten a partir d’un mateix cas. Si aquest valor se situa per sobre d’1, l’epidèmia creix, mentre que si es troba per sota d’1, l’extensió del virus baixa.

Del 6 d’agost al 12 s’han registrat 51 casos positius diagnosticats i confirmats amb PCR al conjunt del Berguedà. En aquest sentit, segons les dades oficials del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (www.dadescovid.cat) en data de 15 d’agost de 2021, hi ha 6 persones del Berguedà que han estat ingressades per Covid-19. Pel que fa a la vacunació, hi ha 27.180 persones vacunades amb primera dosi, 22.316 amb segona dosi i 24.617 amb la pauta completa.

Serveis de la Policia Local

Es mantenen les tasques de vigilància i els controls efectuats conjuntament per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra sobre les restriccions d’activitat i mobilitat vinculades a la Covid-19. Del 9 al 15 d’agost, la Policia Local ha efectuat 42 serveis ordinaris, la majoria dels quals han estat planificats. En aquesta ocasió, no s’han interposat sancions.

Mesures vigents per evitar contagis

Es manté el toc de queda per municipis fins al 20 d’agost per limitar la mobilitat i els contactes, sobretot en aquelles activitats socials que s’han vist més problemàtiques pel seu incompliment a les restriccions i recomanacions actuals. En aquest sentit, es prohibeixen els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre la 1 i les 6 h en els municipis de més de 5.000 habitants que presenten un índex d’incidència acumulada igual o superior a 250 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers set dies. També hi ha altres municipis que s’han inclòs a la llista perquè, malgrat que no compleixen els paràmetres, estan completament envoltats de municipis que compleixen els paràmetres anteriors. Actualment, hi ha 176 municipis en situació de confinament nocturn. Per desplaçar-se dins d’aquest horari caldrà dur el certificat autoresponsable de desplaçament i la documentació que n’acrediti el motiu.