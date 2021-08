L'Ajuntament d'Avià remodelarà la plaça de l'església de Sant Martí, al centre del poble, amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni i, alhora, generar un espai públic "de qualitat". Els treballs, que han estat licitats per 324.920,35 euros i duraran cinc mesos, és previst que comencin al setembre. A través d'un comunicat, l'Ajuntament recorda que es tracta d'una obra "molt esperada" al municipi. Serà la més costosa que farà el consistori aquest 2021 i el finançament provindrà d'ajudes atorgades per la Diputació de Barcelona.

Segons explica l'Ajuntament, el projecte, consensuat amb els veïns, preveu fer una plaça nova davant l'església per dignificar l'espai públic i el mateix edifici.

L'actuació s'estructurarà en tres zones. D'una banda l'esplanada que hi ha davant l'església parroquial, on actualment hi ha un aparcament; la plataforma dels horts on hi ha una antiga bassa; i el camí de Santa Maria. L'espai es remodelarà i s'hi instal·larà una zona verda, 30 noves places d'aparcament i una vorera que facilitarà la circulació dels vianants.