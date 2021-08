La zona esportiva Toni Sabata de Berga tindrà una xarxa wifi de banda ampla per facilitar l’accés gratuït a Internet de la ciutadania. L’actuació de l’Ajuntament de Berga forma part del projecte europeu WiFi4EU, que té l’objectiu de portar a terme el desplegament de connexió gratuïta en espais públics de tota Europa, com per exemple biblioteques, museus, parcs o places, entre d’altres.

Des del consistori es va apostar per ubicar el desplegament de la xarxa a la zona esportiva, que inclou dos pavellons poliesportius, les piscines d’estiu, el vestíbul de la piscina de competició del Centre Esportiu Municipal El Tossalet i les pistes de frontó, tenis i pàdel.

Es tracta d’una zona concorreguda per la ciutadania i accessible a totes les franges d’edat. El servei de connexió a Internet ja va entrar en funcionament a mitjans del passat mes de juliol en període de proves.