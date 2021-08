Les diferents Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Berguedà van rebre aquest dimarts set emissores de comunicació per connectar-se amb els cossos d'emergència i agilitzar les seves intervencions. Amb aquests dispositius, les diferents entitats de voluntaris que treballen per la prevenció i lluita contra incendis forestals al Berguedà es podran comunicar ràpidament amb Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Bombers i Servei d'Emergències Mèdiques.

Per l'agrupació, aquests terminals són indispensables per poder ampliar la xarxa de voluntaris escampats per la comarca i que en cas de necessitat "puguin comunicar ràpidament qualsevol incidència forestal" va explicar el president de la Federació d'ADF del Berguedà, Narcís Torrentó. El responsable també va explicar que es tracta d'una xarxa "fiable, amb molt bona cobertura i dona la possibilitat de comunicar amb tot el territori català".

Formació específica

L’entrega també va servir per fer la formació necessària als encarregats per tal que dominin aquestes noves eines de comunicació. La formació va anar a càrrec de tècnics especialistes en comunicació del secretariat d’ADF.

La vicepresidenta primera i consellera de Pagesia, Món Rural i Petits Municipis del Consell Comarcal, Patrocini Canal, que va assistir al lliurament, va destacar que els nous terminals suposaran una millora per les ADF berguedanes. “És important que les ADF tinguin el millor material possible per poder a dur terme la seva tasca de forma eficaç”. Canal, va posar en valor la feina que duen a terme els membres de les agrupacions de defensa forestal amb una acreditada trajectòria a la comarca. “És d’agrair el treball que fan per preservar els boscos del Berguedà”.