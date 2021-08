Respectar el metre i mig de distància de seguretat en temps de pandèmia i no ser atropellat és complicat al tram de la ronda Rector Moreta entre el carrer Barcelona i la plaça de la Creu. Una de les voreres té punts que no superen els 70 centímetres d’amplada i el passeig es converteix en una odissea si dues persones es creuen. La falta d’espai obliga un dels dos vianants a envair la carretera per esquivar l’altre. Passar-hi és missió impossible per persones amb mobilitat reduïda, per qualsevol que porti un cotxet o un carro de la compra.

A la tardor, aquest punt que funciona com un dels accessos principals a peu cap al carrer Major tindrà una nova fisonomia. Fa un mes el consistori va posar a licitar la remodelació del tram, que, entre altres millores, preveu l’ampliació de les voreres, el que deixarà menys espai pels cotxes. Per aquest motiu, la zona deixarà de ser de doble sentit i la circulació solament es permetrà cap a la ronda de Queralt.

Fa anys que el vial espera obrir-se a la modernitat i a l’accessibilitat, ja que és un dels principals problemes històrics de mobilitat al centre de la ciutat. Tanmateix, la Generalitat va ser titular de la carretera fins al 2019, el què dificultava que l’Ajuntament pogués fer-hi millores fins aquell any.

Durant els anys noranta, l’Ajuntament ja mostrava interès per fer tot el carrer de direcció única. De fet, va fer diverses enquestes a botiguers i veïns de la zona al respecte. El juliol del 1996, Regió7 publicava el resultat d’una d’elles. 46 persones van mostrar-se a favor del sentit únic i 43 en contra. La idea no acabava de convèncer.

El pla de mobilitat urbana que es va aprovar el 2013 també incloïa la proposta de convertir tota la ronda en un carrer de sentit únic, però tampoc es va fer cap actuació.

Aquest pla, ja alertava sobre la manca d’amplada de les voreres i avisava que el tram que enguany es refà és un dels punts amb major accidentalitat de Berga, tant de vehicles com de vianants, «a causa del gran nombre de girs permesos, el mal disseny de les interseccions i la manca de voreres accessibles».

Dues dècades després i reduint aquest canvi de sentit a un tram únicament, la intenció del consistori és dinamitzar la zona afavorint la connexió entre l’eix comercial del passeig de la Pau amb el del carrer Major amb la creació d’un carrer que facilitarà els desplaçaments a peu.

L’obra és ben valorada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC), explica el seu president, Xavier Orcajo. Tot i això, demanen que aquest tipus d’actuacions es repliquin a altres punts de la ciutat.

Els altres protagonistes, els veïns, mostren opinions diverses sobre el canvi de sentit. Una veïna de la zona, Isabel Picas explica que fer el tram d’un sentit únic «serà positiu per descongestionar la carretera». Per contra, el berguedà Ramon Tomàs valora negativament la direcció única, ja que considera que obligarà els veïns de la zona «a donar molta volta».

L’ampliació de la vorera sí que és aprovada per tots els habitants consultats per aquest diari. «Ara em fa por passar per aquí, però amb la remodelació del carrer ens sentirem molt més segurs», comenta Mercè Boixader.