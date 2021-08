El primer que ens ve el cap quan pensem en una casa de colònies són grups escolars que passen uns dies a aquestes instal·lacions o esplais de joves, però en els darrers anys i, sobretot, arran de la pandèmia de la covid-19, ha crescut el nombre de famílies que opten per passar les seves vacances d’estiu en una casa de colònies o un alberg de Catalunya. Un exemple és el cas de la Fundació Pere Tarrés, centrada en promoure l’educació en el lleure d’infants i joves, que han vist com aquest estiu s’ha incrementat un 60% el nombre de participants en aquesta modalitat de vacances respecte l’any passat i un 44% en comparació amb el 2019, l’any abans de la pandèmia.

«Sense convertir-ho en una activitat de molt contingut com podria ser l’escolar, es converteix en una activitat d’experiència vital on pares i fills es senten còmodes», explica a Regió7 el cap d’educació ambiental de la Fundació Pere Tarrés. Aquesta organització ofereix colònies familiars a vuit cases repartides per Catalunya, també a la Catalunya Central. Vives explica que les famílies cada cop busquen més una certa organització d’activitats d’estiu vinculades amb el medi natural. Per aquest motiu, la fundació va decidir, fa més de 10 anys, fer el pas «d’oferir un tipus de vacances de coneixement del territori i no tant de menjar o d’anar a la platja, per exemple». En aquest sentit, bona part dels objectius del programa de la fundació és treballar la socialització de les famílies, però lamenta que la covid ho ha complicat.

Pel que fa a l’augment de l’interès durant la pandèmia, Vives destaca que «la gent ha volgut conèixer més la muntanya i les cases que es troben en aquest entorn han tingut bastant èxit. També han notat aquesta tendència a l’alça des de Fundesplai. «Tant l’any passat com aquest ha crescut l’interès per aquest tipus d’activitat. És un tipus d’experiència que et reconnecta molt amb el que no s’ha tingut durant el confinament, com és la natura», apunta el portaveu de la Fundació Catalana de l’Esplai, Josep Maria Valls. Un fet que destaca això és que la majoria de famílies que participen en aquestes colònies provenen de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Una alternativa assequible

Les colònies en família poden durar d’una setmana a un cap de setmana, depenent de la casa i de l’oferta que hi hagi. Tot i que hi ha cases que ho ofereixen des de fa molts anys, moltes van potenciar aquesta alternativa per primer cop durant la crisi econòmica que va començar el 2008. És el cas de les cases de Pere Tarrés i Fundesplai. «Ja havíem fet alguna experiència semblant abans. Va néixer perquè algunes famílies ho havien demanat, ho vam començar a provar i ara veiem que hi ha molt bona resposta», diu Vives, de Pere Tarrés, que destaca que durant la crisi molta gent va deixar de viatjar i va optar per fer més vacances aquí. A més era una alternativa més barata que altres tipus de vacances».

«Arran de la crisi vam veure que la situació afectava a la capacitat de les famílies de poder tenir vacances d’estiu amb els seus fills. Com a associació sense afany de lucre, vam creure oportú ajudar a les famílies a poder gaudir d’un temps de lleure enriquidor amb els seus fills durant el mes d’agost i llavors vam oferir unes estades amb monitoratge i activitats per un preu molt assequible i amb cases perfectament equipades», diu Valls sobre els inicis de la iniciativa a Fundesplai. I és que el preu de les activitats és un dels reclams d’aquestes i també pot ser un dels motius del creixement de reserves que hi ha hagut aquests dos anys arran de les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

Les instal·lacions són clau

«A nosaltres ens ha salvat tenir més de 2.000 metres quadrats interiors i més de 8.000 exteriors, i dins d’això 32 habitacions amb el seu bany i vuit sales separades», assegura Carla Muntada, copropietària de la cada de colònies de Clariana de Cardener, Can Bajona. La casa del Solsonès ja fa anys que ofereix estades a famílies, i assegura que l’any passat en va tenir moltes degut a la reducció dels grups grans que no es decidien a anar de colònies per les restriccions sanitàries o per por a un contagi. «L’estiu passat vam treballar molt amb famílies perquè teníem l’oportunitat d’evitar compartir banys o sales entre famílies. Aquest estiu, tot i tenir encara demanda, no n’he pogut agafar tantes perquè ja han vingut grups més grans i no m’hi cabien», explica Muntada.

Tan Vives com Valls també destaquen que en les colònies, les famílies no comparteixen habitació ni banys, i això és un element indispensable i més en temps de covid. En aquest sentit, les dues associacions han anat adaptant l’infraestructura de les seves cases per tal d’encarar-ho també a aquest tipus d’activitats i no únicament les de grans grups. A més, la pandèmia encara ho ha fet més imprescindible per tal d’evitar compartir instal·lacions i reduir el risc de contagi el màxim possible.

Amb l’inici del final de la pandèmia, caldrà veure com evolucionarà el fenomen de les colònies familiars.

El dia a dia s’adapta a les mesures sanitàries L’arribada de la covid-19 va obligar a adaptar el dia a dia de les colònies en família. El gel hidroalcohòlic a les zones comunitàries i l’ús de la mascareta en els espais compartits és obligatori. Pel que fa a les activitats, es prioritzen les que es puguin desenvolupar a l’aire lliure i s’intenta procurar el distanciament entre els membres de les famílies diferents que participin en l’activitat. Això ha reduït la socialització entre els diferents nuclis familiars, que era un dels punts a destacar d’aquest tipus de colònies, però s’espera que en els propers anys es pugui reprendre la normalitat per viure l’experiència al 100%.

Una setmana de convivència acompanyada de cultura, esport i oci Un dels aspectes destacats de les colònies escolars, sinó el que més, és la convivència. En el cas de les colònies familiars també és un aspecte clau i és que durant la setmana que dura l’experiència, les famílies conviuen entre ells i altres nuclis familiars mentre realitzen diverses activitats relacionades amb la cultura, la natura, l’esport o l’oci. En el cas de les colònies a la casa La Sala, de la Pobla de Lillet, les famílies tenen l’oportunitat de conèixer bona part de l’Alt Berguedà amb només una setmana. Una sortida imprescindible és la visita a les fonts del Llobregat i al municipi de Castellar de n’Hug. També tenen la possibilitat de fer un recorregut amb el tren del ciment. No pot faltar el poder gaudir de l’entorn del Pedraforca. L’organització els ofereix un programa però són es famílies qui decideixen si seguir-lo o no i de quina manera fer-ho. Tot i això l’experiència no es limita a anar a fer excursions fora de la casa de colònies. Dins del recinte, les famílies tenen la possibilitat de fer gimcanes per les instal·lacions, competir en diverses modalitats esportives com pot ser el waterpolo o veure les estrelles en el cel nocturn. No poden faltar els jocs de nit tan característics de les colònies, un dels moments que els infants més gaudeixen, ni tampoc la piscina. Cal dir, però, que cada casa ofereix una experiència diferent condicionada per les seves instal·lacions i el seu entorn.