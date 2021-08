Un concert amb ballada de gegants el divendres 27 d'agost donarà el tret de sortida a la Festa Major d'Avià, que s'allargarà fins al dilluns dia 30 i que concentrarà diversos actes per a tots els públics, amb la pista poliesportiva com a principal escenari. L'espectacle de l'humorista Pep Plaza, que tancarà la festa el dilluns a dos quarts de 10 de la nit, serà un dels plats forts del programa.

Per segon any, la pandèmia marcarà la celebració. A excepció de l'acte de Pep Plaza, la resta seran gratuïts, però els que es facin en espais interiors tindran limitacions d'aforament i, per assistir-hi, cal reservar les entrades prèviament a l'Ajuntament. Les reserves s’han de de fer a les oficines de la casa consistorial presencialment o bé trucant per telèfon al 93 823 00 00 de les 8 del matí a les 3 de la tarda abans del 27 d’agost.

Tot i les restriccions per tal de complir les mesures anticovid-19, que no permetran servei de bar ni consum de begudes i aliments durant els actes, la regidora de Festes, Sara Subirana, ha explicat que "s'ha treballat per poder presentar un programa atractiu per aquesta festa major, que volem que sigui el màxim de normalitzada possible".

La música serà ben present i variada durant tota la festa major. Divendres serà el torn de Correnotes Band i el concert d'havaneres a càrrec de Les Anxovetes i Sac i Ganxo, dissabte Duoloopa, Thug Life Band i Portobello, i diumenge Cafè Trio tancarà l'apartat musical.

La celebració també comptarà amb focs artificials, espectacles infantils, màgia a càrrec de Dany Magik, competicions esportives, nit de monòlegs amb David Cols i Guillem Estadella el divendres a l'Ateneu i l'espectacle final de Pep Plaza dilluns a les 21.30h a un preu de 20 euros.