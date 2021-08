Els ajuntaments de Berga i Cercs han acordat restringir l’accés a Pedret els dos propers caps de setmana d’agost. Es tracta d’una mesura que ha estat sol·licitada pels Agents Rurals arran de l’afluència massiva de persones detectada la setmana passada durant l’episodi d’onada de calor. L’augment de visitants i l’acumulació de vehicles a la zona provoca que es produeixin problemes de circulació que impedirien l’arribada dels serveis d’emergències, a més de l’abandonament de residus i la degradació de l’entorn natural de l’espai. La restricció de l’accés també ha estat consensuada amb els cossos de seguretat.

Tancament de l’accés

El tancament de l’accés a Pedret s’aplicarà els dos últims caps de setmana del mes d’agost, a partir d’aquest mateix dissabte, 21 d’agost. La restricció es farà des de dissabte al matí fins al diumenge al vespre i es col·locarà la senyalització corresponent per informar sobre el tancament de l’accés. Així, doncs, es prohibirà l’accés a tota mena de vehicles de motor, a excepció del veïnat i els serveis de la zona. També es permetrà el pas als taxis i les visites guiades programades a Sant Quirze de Pedret.

Precedents de la mesura

La restricció de l’accés a Pedret es va portar a terme durant els caps de setmana d’agost de 2020 per l’afluència massiva a la zona propiciada per les persones que van decidir fer vacances de proximitat a causa de la covid-19 i per la prohibició de l’accés i el bany a la riera de Merlès que s’havia establert el mes de juny per la situació de pandèmia.