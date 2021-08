L’Ajuntament de Berga preveu obrir el pont de la Fàbrega el novembre després d’haver-lo tancat fa un any, quan un temporal va provocar danys a l’estructura que connecta el barri de la serra de Noet amb el centre del municipi. 433 dies després de l’incident, el consistori encara el compte enrere per recuperar l’estructura. L’Ajuntament ha adjudicat les obres per un import de 69.125,69 euros i preveu que els treballs puguin començar a finals de mes.

El projecte no només inclou la reparació del pont, sinó que també s’ampliarà. D’aquesta forma, l’Ajuntament vol facilitar la circulació dels vehicles agrícoles que hi hagin de passar.

El consistori berguedà també ha apostat per millorar la seguretat, un dels aspectes que més preocupaven els veïns de la zona. S’instal·laran baranes a ambdós costats, el que afavorirà el pas segur de vehicles i vianants.

Els veïns del barri de la serra de Noet de Berga, que han mostrat el seu malestar amb la situació en diverses ocasions durant aquest any, es mostren «contents per poder desencallar la situació».

«Feia molts mesos que el projecte estava parat, però ara arriba a la seva fi», explica el president de l’associació de veïns de la serra de Noet, Ramon Pey.

Pey valora positivament que el projecte presenti una ampliació i una millora en la seguretat del pont. «Ens fa molta falta que això s’arregli i que quedi millor del que estava abans», apunta.

Mentre el pont continuï tallat, els veïns hauran de seguir fent servir camins alternatius per arribar a Berga o Avià. En quedar el seu accés principal a Berga inutilitzable, els veïns han hagut d’allargar el recorregut que feien habitualment, el que els suposava fer trajectes més llargs.

A banda, durant aquest temps, una de les principals preocupacions dels veïns ha sigut la dificultat d’accés dels serveis d’emergències al barri. «Ja vam viure una situació en la qual no sabien per on entrar al barri», explica el president de l’associació.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme de Berga, Aleix Serra, admet que «la contractació es va endarrerir», però assegura que «en preveure noves millores a l’estructura, sabíem que el procés s’endarreriria. Tanmateix, la previsió era reobrir el pont enguany».