El Berguedà gastarà 304.199 euros en millores i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural. Per tal que tots els municipis de la comarca puguin optar a obtenir ajudes, el Consell Comarcal del Berguedà marcarà uns criteris per prioritzar les actuacions. A la primera convocatòria d’ajuts, el Consell els repartirà entre municipis com Montmajor, Montclar o Berga.

En aquesta mateixa convocatòria, el Consell Comarcal del Berguedà ha redactat un projecte de senyalització específica en zones d’interès, entre les quals hi ha la riera de Merlès.

El conseller comarcal d’Entorn i Medi Natural, Pep Llamas ha destacat que aquestes inversions «permeten anar avançant en la millora dels camins dels municipis berguedans». La Generalitat n’aporta la quantitat de 242.079,00 euros i la resta serà aportat pels Ajuntaments implicats en el projecte.