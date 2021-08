Dijous comença la restauració per fer sonar de nou les campanes del Santuari de la Mare de Déu de Queralt, que fa un mes que no repiquen. El Santuari ha contractat una empresa especialista en campanes i rellotges per reparar la degradació provocada pel pas dels anys al mecanisme i la instal·lació elèctrica.

Per fer front al cost de la reparació, que està pressupostada en 8.385,30 euros, han engegat la campanya «Que repiquin les campanes!». Encara que per començar les obres el Santuari ha desemborsat el seu cost, la campanya servirà per pagar l’import total de l’obra.

Els interessats en col·laborar-hi podran fer les seves donacions en la col·lecta del 8 de setembre, el dia de la tradicional Gala, a les caixetes del mateix Santuari o bé al compte bancari que s‘ha habilitat. Fonts del Santuari expliquen que «el nostre desig és tenir tots els treballs realitzats el dia de la Gala» i animen a tothom que ho desitgi a sumar-se a la col·lecta.

Els treballs permetran fer millores a les 3 campanes, anomenades Queralt, Eulàlia i Helena. S’instal·laran nous motors per a dues d’elles i se substituirà la instal·lació elèctrica. També es preveu la substitució de les cadenes dels motors i reforçar les estructures metàl·liques de les tres campanes. A més a més, s’instal·larà un nou rellotge programador de les campanes i una nova antena de radiofreqüència.

Pel col·laborador del Santuari, Roger Cortina, és important fer aquesta intervenció com abans millor, ja que «les campanes formen part del patrimoni de la ciutat».

En aquest sentit, Cortina assegura que d’ençà que van deixar de funcionar, «molta gent s’estranya i s’interessa per saber què passa». De fet, el col·laborador avança que la campanya iniciada per recol·lectar diners per les obres ja ha rebut les primeres aportacions.

Les campanes se situen al campanar de torre cilíndrica que es va inaugurar el 1975 que es va construir per substituir l’antic campanar d’espadanya que hi havia a la part esquerra de la façana principal del Santuari fins a la remodelació d’aquesta.