Un líquid llançat erròniament pels camions de neteja en alguns punts de Berga, com ara la zona del barri vell o la plaça de les Fonts, va provocar que veïns de la ciutat rellisquessin en passar per la via.

De fet, una usuària, a través de les xarxes socials, és qui va advertit de la circumstància després de patinar a causa que el terra estava relliscós. Tot i que la veïna ha apuntat que es tractava de sabó, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, va matisar a aquest diari que tot apunta que es tractava d’oli.

Entre la jornada de diumenge i ahir, segons va assegurar Serra, els camions de la neteja van tornar a passar per les zones afectades per fer «una neteja a fons» del líquid esmentat.