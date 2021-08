L’Ajuntament de Berga considera que l’aturada de l’ascensor de Queralt està causada per la situació de bloqueig de l’empresa Inberga Tur, que es troba en concurs de creditors i inoperativitat. Així ho ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, que al mateix temps ha negat que les obres que s’hi estan portant a terme siguin el principal impediment perquè l’aparell funcioni.

En aquest sentit, Serra ha explicat a Regió7 que «en una revisió es va detectar una imperfecció en el cable que fa la tracció. Això implicava fer un manteniment, però no suposava un risc màxim», ha matisat.

Com que Inberga Tur es troba en concurs de creditors i no pot assumir el cost d’aquestes obres, se n’ha hagut de fer càrrec l’Ajuntament. Concretament, ha substituït el cable tractor del funicular i unes rodetes del mecanisme per un valor aproximat d’uns 10.500 euros.

L’any 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona va obligar l’empresa a retornar l’hostatgeria, l’ascensor de Queralt i l’Hotel Berga Park al consistori, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va revocar la sentència fa poc més d’un any. Així doncs, la concessió a Inberga Tur continua vigent malgrat estar immers en un concurs de creditors.

Davant d’aquesta situació, Serra ha assegurat que l’Ajuntament està estudiant solucions. «L’Ajuntament no es pot quedar de braços plegats. Hem de buscar sortides. Ha provocat molt mala imatge a la ciutat el fet de tenir dos actius tancats», apunta l’edil, que remarca que la concessió només està provocant despeses pel consistori.

Obert només en dies puntuals

D’altra banda, Serra ha assenyalat que l’ascensor actualment només està disponible en ocasions puntuals, com ara per la Festa de Sant Marc, i també es preveu que estigui a disposició dels usuaris per la Gala de Queralt, que se celebra el proper dimecres 8 de setembre.