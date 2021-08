El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres d’arranjament del talús del vial que enllaça la C-1411-z i la BV-4131 a Casserres, actualment de titularitat de l’executiu català, i que durant els últims anys ha representat un perill per a la circulació i que en diverses ocasions s’ha hagut de restringir per evitar el perill que representa per a la població.

L’actuació, que suposa un cost aproximat de 750.000 €, és executada per la Generalitat ja que l’administració local no la podia assumir amb recursos propis.

L’últim tall d’aquesta via s’ha allargat durant més d’un any a causa del perill imminent de caiguda de pedres de grans dimensions com la de més de cinc tones que es va desprendre el juliol de 2020 i que va provocar el seu tancament permanent.

Des de l’ajuntament berguedà assenyalen que «som conscients de les molèsties que està provocant aquest tall, sobretot als usuaris del polígon industrial de La Sala, però ha sigut necessari mantenir-lo, sobretot, per evitar el risc a persones i la possibilitat d’accident en el cas del trànsit rodat». Es preveu que les obres tinguin una durada aproximada de quatre o cinc mesos, és a dir que podrien estar enllestides a principis de l’any vinent.