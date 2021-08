L’explotació ramadera de Cal Pauet, situada al municipi de l’Espunyola i amb més de 300 anys d’història, pateix pel seu futur. I és que hi ha prevista una ampliació de la carretera que uneix Montmajor i Berga que els afecta de ple. De moment, les seves al·legacions al projecte, que es troba en fase de redacció, no han tingut resposta. «Només demanem que es tingui en compte el territori, que se’ns escolti i trobem la millor opció per a tots», explica a l’ACN el seu responsable, Pep Bover.

L’explotació, pionera en agricultura ecològica, té en propietat una superfície d’unes 140 hectàrees entre terreny de cultiu i forestal. Les seves instal·lacions s’estenen a banda i banda de la carretera. El nou traçat per a la C-26 preveu un eixamplament de la calçada, fet que, segons el responsable de la finca, Pep Bover, els trencaria «encara més l’activitat diària».

D’una banda, per la impossibilitat de travessar la carretera amb el ramat, però també perquè ho pugui fer el personal que hi treballa i els vehicles de tracció agrícoles. Altres prejudicis serien l’impacte sonor, ja que amb l’eixamplament els vehicles podrien circular a més velocitat, i el paisatgístic.

També temen que se’ls hi ocupin sòls fèrtils i que els moviments de terres els hi malmetin la feina que han fet en els darrers anys. S’hi afegeix el fet que, segons la previsió del nou traçat, es podrien veure afectades unes alzines històriques, ubicades dins de la finca, així com alguns elements arquitectònics, com la font de Cal Pauet o una resclosa que utilitzen com a punt d’aigua per a l’extinció d’incendis i d’abeurador per al ramat.