Avià viurà els propers dies 27, 28, 29 i 30 d’agost la Festa Major. S’ha organitzat un programa d’actes pensat per a que pugui agradar a un ampli ventall de públics, des de la quitxalla fins a la gent gran. Els concerts i els espectacles encapçalen la programació de la festa.

La celebració començarà aquest divendres a les 6 de la tarda a la pista poliesportiva amb un concert i la gresca ja no finalitzarà fins el dilluns 30 d’agost. En aquests quatre dies hi haurà música variada (Cafè Trio, Thug Life Band, Portobello, Correnotes Band ,Duoloopa, les Anxovetes, Sac i Ganxo), un monòleg amb David Cols i Guillem Estadella, focs artificials, espectacles infantils i de màgia amb Dany Magik així com competicions esportives. Un dels plats forts, però, serà l’espectacle del popular humorista, Pep Plaza, el proper dilluns dia 30.

La regidora de Festes, Sara Subirana ha explicat que «ens fa il·lusió poder presentar un programa atractiu per aquesta Festa Major que volem que sigui el màxim de normalitzada possible» dins del què les actuals circumstàncies permeten.

Per assistir als actes que es facin en espais d’interior, que tenen aforament limitat a causa de la covid-19, cal encarregar les entrades prèviament. Les reserves s’han de de fer a les oficines de la casa consistorial presencialment o bé trucant per telèfon al 93 823 00 00 de les 8 del matí a les 3 de la tarda abans de divendres.