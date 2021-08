Els dos grups que formen l’oposició a Berga -Junts per Berga i PSC- consideren que és l’equip de govern qui ha de vetllar pel funcionament de l’ascensor del santuari de Queralt. A més, li retreuen que no busqui solucions tenint en compte la situació de liquidació en què es troba l’empresa concessionària Inberga Tur. Així ho han assegurat en declaracions a Regió7.

El portaveu de Junts per Berga, Ferran Aymerich, recorda que els problemes amb Inberga Tur es coneixen «des de fa mesos», i es pregunta si no pot anar algú a Queralt a obrir l’ascensor si el manteniment de l’ascensor no és un obstacle important per a que funcioni correctament.

Mentrestant, el regidor del PSC, Abel García, diu que l’última responsabilitat és de l’Ajuntament, i demana al govern municipal «quins passos legals s’han fet» i «quants expedients s’han incoat» contra l’empresa pel no compliment del contracte en vigor. La gestió dels serveis de l’Ajuntament és deficient», sentencia.

El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, va afirmar a aquest diari que a partir de l’inici de la pandèmia l’administrador concursal d’Inberga Tur va considerar que «no li sortia a compte» obrir l’ascensor. Això sí, també va assegurar que l’Ajuntament s’ha queixat per l’incompliment de la concessió.

D’altra banda, Aymerich sosté que Queralt és «un actiu de ciutat» i recorda que l’Ajuntament ha de vetllar per les persones que només hi poden accedir en ascensor. Mentrestant, García lamenta que l’assumpte no es vulgui entomar políticament i adverteix que «tindrem un patrimoni mal gestionat».