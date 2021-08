Darrera setmana per inscriure’s als cursos de monitor i director d’activitats en el lleure, ja que el termini s’esgota el proper 4 de setembre. En total, hi ha unes 25 plaçes disponibles, i estan adreçats a persones que hagin complert el 18 anys en el moment d’iniciar-los -a mitjans de setembre-. Aquesta formació està finançada conjuntament per l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal i permet adquirir un títol oficial expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

El procés de matriculació es pot fer fins al 4 de setembre en línia (www.vergeblanca.org) o presencialment a l’Oficina Jove del Berguedà, situada al carrer Pere III, número 5, baixos (93 821 35 53). Per formalitzar la inscripció cal aportar el full de la matrícula, 2 fotografies, una fotocòpia del DNI o NIE, el resguard de l’ingrés bancari del pagament del curs i el full de normativa específica.