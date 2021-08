La sequera i la calor d’aquest estiu no han estat els elements més propicis per a les primeres florides de bolets de la temporada. Tot i que des de Sant Joan ja se’n poden trobar en punts humits muntanyencs, experts boletaires berguedans consultats per Regió7 remarquen que són «testimonials».

Tot i això, les pluges d’aquesta setmana i la previsió meteorològica a curt i mitjà termini convida a un cert optimisme. A partir d’avui mateix, comença un descens dels termòmetres que es prolongarà durant la primera part de la propera setmana, i que anirà acompanyat -des de dilluns- per precipitacions que podrien ser les més abundants i constants de tot l’estiu a la comarca.

«Amb les últimes pluges i les de la setmana que ve encara pot ser una bona temporada», afirma el boletaire baganès Josep Artigas. Ell ja fa setmanes que recorre els boscos del Berguedà i, de moment, només ha trobat un quilo de rovellons en zones bagues i humides de l’alta muntanya berguedana.

Un altre aspecte que destaca Artigas, com el micòleg Josep Ballarà, és que s’han de fer grans caminades per trobar aquests rovellons. «Si en volem per tots, les circumstàncies han de ser més favorables», apunta Ballarà.

Els dos experts en la matèria subratllen, a més, que són necessàries pluges sostingues i humitat alta constant perquè hi hagi grans florides. Fins i tot, sostenen que aquest últim factor encara és més important que el primer. D’altra banda, Artigas adverteix que no sempre les precipitacions del setembre -si el mes ve precedit d’un agost sec- es transformen en una proliferació important de fongs.

Tenint en compte que després dels períodes de pluja els bolets tarden al voltant d’uns 15 dies a reproduir-se, i si els pronòstics meteorològics per la propera setmana s’acaben confirmant, la primera florida important podria arribar a mitjans de setembre. Això coincidiria amb l’inici del Mercat del Bolet de Cal Rosal, que cada any acostuma a obrir portes per la diada de l’11 de setembre.