El Departament de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya assegura que «donarà les explicacions necessàries i informarà amb la màxima transparència» sobre el projecte d’ampliació de la carretera C-26, que connecta el Berguedà i el Solsonès. Concretament, es pretén eixamplar cada carril de circulació, una actuació que algunes finques de la zona com Cal Pauet consideren que els perjudicarà.

L’esmentada explotació agroramadera té en propietat una superfície d’unes 140 hectàrees entre terreny de cultiu i forestal. Les seves instal·lacions s’estenen a banda i banda de la carretera, i amb l’ampliació de la via sostenen que els trencaria encara més l’activitat diària.

Per la seva banda, la Generalitat subratlla que «l’actuació a la C-26 és un projecte molt demanat pel mateix territori», i recorda que ja s’ha treballat amb els consells comarcals del Berguedà i el Solsonès així com amb els ajuntaments dels municipis pels quals transcorre la carretera. «Hem fet reunions tècniques tant amb aquests ens locals com amb els mateixos veïns per explicar-ho», apunta.

De tota manera, el Govern es compromet a continuar mantenint el diàleg amb les parts implicades -ajuntaments i veïns- en el marc de la fase de redacció del projecte constructiu que arranca ara.

El president de l’ens comarcal ha opinat que, en el cas concret de Cal Pauet, «l’impacte ha de ser mínim», però igualment recorda que s’haurà de parlar amb els propietaris i municipis. Finalment, Lara ha comentat que el Consell demanarà que el projecte es presenti a «tota la comarca».