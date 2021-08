L'alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, reclama en una carta al president del Consell, Josep Lara, que s'impliqui en efectuar millores en el tram de la C-26 que va de Berga a Ripoll. Aquesta petició l'ha realitzat coincidint amb la reunió prevista properament entre l'ens comarcal i responsables del Departament de Territori de la Generalitat per tractar l'ampliació de la mateixa via però en el segment de Berga a Solsona. "Entenem que serà una bona ocasió per tractar aquest altre tram, tant important com el primer", remarca el consistori.

A més, l'Ajuntament de Borredà recorda que el primer tram, de Berga fins a Borredà, ja té un "projecte executiu redactat, exposat i aprovat des de fa prop de 12 anys, amb el compromís que en dos o tres anys es portaria a terme una primera intervenció, seguida d'altres fins a culminar-lo".

En aquest sentit, el consistori lamenta que, amb el pas dels anys, i després de "diverses peticions d'informació i actuació", no es disposi de "cap concreció com per assegurar una intervenció" en els propers anys. Finalment, però, diu que confia amb que s'actuï segons les previsions establertes en el seu moment per l'executiu català.