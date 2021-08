El Casal La Llar de Gironella, que es transforma en casal cívic, obre amb normalitat i inaugura la guia d’activitats que oferirà de setembre del 2021 a juny del 2022. Les inscripcions es poden fer de l’1 al 30 de setembre a la recepció del centre.

Teresa Terricabres, regidora d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Gironella, explica que ja fa temps que es treballava per transformar l’equipament en un centre cívic, per així poder apropar-lo a tota la població en general, i que tots els gironellencs i gironellenques, independentment de la seva edat, en puguin gaudir. Fins ara, la dinàmica d’activitats planificada estava orientada en exclusiva als col·lectius de major edat. «L’objectiu és aconseguir que La Llar sigui un espai intergeneracional, amb activitats per a tothom, en el que hi puguin conviure diverses generacions», afegeix Terricabres.

Preferència per veïns jubilats

La guia inclou totes les activitats permanents que es faran de setembre a juny, així com els tallers, les xerrades, les sortides i els serveis de salut que s’ofereixen. Terricabres recorda que les persones jubilades empadronades al municipi seguiran tenint preferència per inscriure’s a les activitats, i gaudiran de bonificacions en el preu d’aquestes.

La guia d’activitats que es preveu realitzar durant el curs es pot consultar en un enllaç a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Gironella.