L'Ajuntament de Berga vol demorar el retorn dels 4,7 milions de crèdits ICO -de l'Institut de Crèdit Oficial- fins d'aquí a 10 anys, a canvi de realitzar més inversions per la ciutat en els dos anys que queden de legislatura. Inicialment, el consistori havia de fer efectiu el retorn en tan sols dos anys -el que suposava un pagament aproximadament de 2,3 milions d'euros cada any-. "Això és inassumible", ha assegurat el regidor d'Hisenda, Maria Miró.

Si el ple extraordinari d'aquest dilluns a la tarda aprova la proposta, aleshores l'Ajuntament haurà de sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública l’adhesió al Fons d’Ordenació inclòs en el Fons de Finançament d’Entitats Locals (FFEELL) per obtenir 2 anys de carència i 8 anys d’amortització dels 4.702.265,73 € dels crèdits ICO, en funció de les condicions que estableixi el ministeri. Això significa que, en els propers dos anys, el consistori només haurà de pagar els interessos, i que el deute quedaria liquidat el 2032.

El deute global del consistori, a dia d'avui, és de 6,4 milions d'euros -dels quals 4,7 són ICO-. Es tracta d'un 70% menys del que hi havia l'any 2015, que era de gairebé 19 milions. En aquest sentit, l'alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez, ha posat en valor en roda de premsa la "feina ingent" dels governs de la CUP per reduir el deute, però ha matisat que la situació de les arques municipals continua sent complicada. "Aquest ajuntament estava a la UCI i ara podríem passar a planta", ha apuntat Sànchez.

Tot i això, el batlle ha anunciat que "és el moment de fer un canvi de paradigma". L'equip de govern vol augmentar la inversió especialment en obres i millores per a la ciutat, així com en l'àmbit de la seguretat en la via pública. De fet, Sànchez ha reclamat al Departament d'Interior que doti de més efectius el cos de Mossos d'Esquadra a la ciutat, i també ha anunciat que de cara al mes de desembre s'ampliarà la plantilla de la Policia Local. L'alcalde ha recordat, però, que la majoria de projectes són "transversals" i que es consensuaran amb les forces de l'oposició.

De fet, l'edil Marià Miró ha comentat que “els pressupostos de 2021 ja van incorporar un increment en la despesa ordinària perquè la ciutat no podia suportar més estalvi en alguns àmbits”. Per exemple, s’han complementat diversos projectes amb recursos propis com per exemple l’arranjament de paviments, la substitució dels tancaments exteriors de l’escola de Santa Eulàlia o el projecte d’adequació i millora de l’accessibilitat de la ronda Moreta.