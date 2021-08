Les cases de turisme rural de la comarca han tingut aquest estiu més clients estrangers respecte al del 2020, sobretot de països europeus pròxims com França o Bèlgica. «Hem notat que hi ha hagut més mobilitat internacional», ha assegurat a Regió7 el president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.

Les xifres d’ocupació han estat positives aquest mes d’agost per aquests allotjaments, tot i que finalment no s’ha assolit el ple i el sector s’ha hagut de conformar amb un 95%. Es tracta d’una dada gairebé calcada a la dels altres estius abans de la pandèmia, però inferior a la de l’any 2020, quan sí que es va arribar al 100%.

En aquest sentit, Baños apunta que els ha perjudicat la limitació de reunions de més de 10 persones -que no existia el passat estiu-, així com les anul·lacions d’última hora per culpa de la detecció de casos positius de coronavirus entre els clients.

A més, Baños ha assenyalat que la procedència geogràfica dels clients en el marc de Catalunya i l’Estat espanyol també ha estat més variada. Per exemple, hi havia bastants hostes de les comarques de Girona, i també del País Basc o de Múrcia. En canvi, l’estiu del 2020 la gran majoria procedia de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana.

Mentrestant, pel que fa a aquest mes de setembre, coincidint amb l’inici de la temporada de bolets, l’ocupació a hores d’ara ronda el 30%, amb una gran diferència entre els dies feiners -amb molt poques reserves- i els caps de setmana -pràcticament plens-. Baños, però, és optimista respecte a poder millorar les xifres. «Hi ha molta gent que es mou al setembre», recorda.

Poc personal per cobrir baixes

També fa una valoració positiva de la temporada l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, però el seu president ha lamentat a aquest diari la «falta de personal per cobrir les baixes». A més, ha assegurat que la temporada de tardor es veu amb «incertesa».