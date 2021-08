Les campanes del Santuari de Queralt tornen a repicar des d'aquest dimarts després d'estar més d'un mes sense funcionar. De fet, el passat dijous va començar-ne la restauració, amb l'objectiu d'acabar amb la degradació provocada pel pas dels anys al mecanisme i la instal·lació elèctrica.

Per fer front al cost de la reparació, que està pressupostada en 8.385,30 euros, el Santuari ha engegat la campanya «Que repiquin les campanes!». Encara que per començar les obres el Santuari ha desemborsat el seu cost, la campanya servirà per pagar l’import total de l’obra.

Els interessats en col·laborar-hi podran fer les seves donacions en la col·lecta del 8 de setembre, el dia de la tradicional Gala, a les caixetes del mateix Santuari o bé al compte bancari que s‘ha habilitat. Fonts del Santuari expliquen que «el nostre desig és tenir tots els treballs realitzats el dia de la Gala» i animen a tothom que ho desitgi a sumar-se a la col·lecta.

Els treballs permetran fer millores a les 3 campanes, anomenades Queralt, Eulàlia i Helena. S’instal·len nous motors per a dues d’elles i se substitueix la instal·lació elèctrica. També es preveu la substitució de les cadenes dels motors i reforçar les estructures metàl·liques de les tres campanes. A més a més, es posa un nou rellotge programador de les campanes i una nova antena de radiofreqüència.