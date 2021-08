L’Ajuntament de Puig-reig ha recollit en un llibre el significat i la història de les pintures de l’Església de Sant Martí de Puig-reig.

Després de les explicacions que han aportat any rere any a la festa dels Templers de Puig-reig, ha sorgit la necessitat de recollir totes aquestes investigacions i coneixements a Pintures i pensaments a la comanda templera de Puig-reig. El llibre recull la descripció, l’explicació històrica i iconogràfica d’aquestes pintures. El llibre ha estat editat per l’Àmbit de Recerques del Berguedà.