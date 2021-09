El Lleïr, un nen de gairebé dos anys nascut a Berga, s’ha sotmès a un doble trasplantament de pulmons extrets d’un altre nadó a través d’una aturada cardíaca controlada -o asistòlia controlada. La intervenció s’ha fet a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

La tècnica que s’empra per a l’extracció és la mateixa que en pacients adults, tot i que en pacients pediàtrics (com és el cas del nen de Berga, menor de 24 mesos) és un procediment gens habitual a Europa. La principal raó és que l’estructura i els teixits dels pulmons d’un nadó (el donant) no són iguals als d’una persona adulta, tampoc la resistència a la isquèmia, fase que passa entre el moment en què s’interromp la circulació de l’òrgan fins que es restitueix novament en el cos del receptor, cosa que complica el procediment.

Els metges de Vall d’Hebron van poder tenir els pulmons donants en la millor situació possible, aplicant una «asistòlia controlada», que va fer que els òrgans estiguessin millor preservats que en el cas de mort encefàlica o altres tipus d’asistòlia com la no controlada, quan la parada cardiorespiratòria té lloc fora d’un centre hospitalari després de no superar l’aplicació de maniobres de reanimació cardiopulmonar.

«En asistòlia controlada, la persona donant es trasllada a quiròfan, se li retira el suport vital i s’espera que es produeixi l’asistòlia, és a dir, que el cor deixi de bategar», descriu la doctora Laura Romero, del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de Vall d’Hebron.

«Hi ha molt poca experiència de donació en asistòlia controlada amb nadons. Aquesta és la primera vegada a l’Estat que es fa amb un infant donant menor de 24 mesos», explica la doctora Irene Bello, del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de Vall d’Hebron. «L’opció en asistòlia controlada s’havia explorat poc, hi ha poc donant infantil, i aquesta intervenció obre un nou camp», afegeix Romero.

Pel que fa a l’extracció, «en donants tan petits, no sabem quant de temps poden estar els teixits sense rebre oxigen, de manera que hem de fer la cirurgia de l’extracció dels pulmons al més ràpid possible», especifica Bello. En aquest cas, un cop es van extreure els pulmons del nadó i es va comprovar que l’òrgan era viable per fer el trasplantament, es van traslladar a Vall d’Hebron, on el receptor esperava al quiròfan. En la intervenció hi va participar un equip multidisciplinari format per professionals de cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca pediàtrica, anestesiologia o l’equip de l’UCI pediàtrica que va possibilitar el suport amb oxigenació extracorpòria al quiròfan.

«L’empelt era perfecte, s’havia fet l’extracció a quiròfan i els pulmons arribaven en un estat òptim», destaca la doctora Romero, que va ser la cirurgiana que va fer el trasplantament, juntament amb la doctora Leire Sánchez, del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar. En canvi, el trasplantament dels dos pulmons va ser més complex perquè el nadó receptor té una cardiopatia congènita i va caldre remodelar el cor amb la col·laboració de l’equip de cirurgia cardíaca pediàtrica.

Per la seva banda, Lis Vidal, infermera gestora de casos de trasplantaments, explica que «abans del trasplantament treballem amb la família o persones cuidadores com serà tot el procés: l’accés a la llista d’espera, la intervenció, l’estada a l’UCI i l’hospitalització».

A més, el doctor Nacho Iglesias, referent en trasplantament pulmonar pediàtric de la Unitat de Pneumologia Pediàtrica i Fibrosi Quística, afegeix que «fem seguiment del o de la pacient per prevenir i tractar possibles complicacions respiratòries com les infeccions o de rebuig de l’empelt, i ajustem el tractament immunosupressor».