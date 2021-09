Prop d’un 48% de deute menys en quatre anys i menys d’un 65% en set. Són algunes de les dades que té a la mà la CUP de Berga per justificar ara un canvi de paradigma en la política econòmica de l’Ajuntament, marcat per un augment de les inversions i un sanejament de les arques municipals més prolongat en el temps.

El desorbitat deute que tenia la corporació el 2015 ha condicionat els pressupostos dels últims anys, tal com va reconèixer en una roda de premsa l’alcalde de Berga. «Era una política poc popular, però era la més responsable envers la ciutat i la seva gent», va afirmar Sànchez.

De fet, la quantitat anual amortitzada respecte al pressupost va arribar a ser gairebé d’un 15% durant l’any 2016, el primer que només van governar els cupaires. En el mateix exercici, a més, la reducció del deute respecte al total que hi havia el 2015 també va rondar el 15%.

A partir d’aleshores, el consistori ha anat presentant uns comptes de més màniga ampla, com a mínim en la primera legislatura, coincidint amb un lleuger descens en el ritme de retorn de deute -tot i mantenir-se per sobre del 10% durant tots els exercicis fins al final del mandat el 2019. També s’ha de destacar que per aquest mateix any es va prorrogar el pressupost de 2018 – ja que es va presentar al novembre i quedaven pocs mesos pels comicis.

Però és el 2020 quan hi ha una frenada més important en l’eixugament del deute, coincidint amb l’esclat de la covid-19. Aquesta tendència d’una rebaixada més perllongada es consolidarà si finalment el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública accepta que el retorn dels crèdits ICO es demori fins el 2032.

La proposta de l’Ajuntament preveu que es retornin uns 587.000 euros anuals de crèdits ICO des del 2024 fins al 2031 -amb una carència pel 2022 i 2023-. Ara bé, aquí encara s’hi inclouen els interessos, que podrien incrementar la xifra en uns 30.000 o 40.000 euros cada mes aproximadament.

2 milions de resta de deute

A més, fins al 2027, s’hi haurà de sumar la resta del deute que té el consistori. A data d’avui, és aproximadament d’uns 2 milions d’euros, i a finals d’any el govern espera que sigui només d’1,7 milions. Si es confirmen aquestes dades, aquest any s’haurà retornat més de 800.000 euros. Això sí, comptabilitzant els crèdits ICO, l’any 2024 es preveu amortitzar una quantitat encara superior, gairebé de 900.000 euros.

Reducció dels ingressos

Aquesta estratègia de l’equip de govern no ha estat vista amb bon ulls per l’oposició, que li recrimina que estigui «hipotecant el futur de la ciutat». El portaveu de Junts per Berga, Ferran Aymerich, es pregunta com es farà front a l’augment de la despesa corrent quan acabi la carència el 2024, i recorda que és molt probable que els ingressos a través de transferències estatals es vegin reduïdes pels efectes colaterals de la covid-19.

10 anys més de Pla d’Ajust

Una incògnita que també genera el retorn dels ICO el 2023 és si l’Ajuntament podrà estar 10 anys més lligat a les exigències del Pla d’Ajust del 2012. Mentre estigui vigent, el consistori no pot contractar personal i, en general, no pot augmentar despeses i capital. Tot i això, el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Berga, Marià Miró confia amb que la tendència de reducció del deute permeti modificar el Pla d’Ajust.

Alternatives per la residència

Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, es pregunta quin pla alternatiu hi ha respecte a la gestió de la residència Sant Bernabé. L’opció preferida per l’equip de govern, la de comprar drets de l’entitat pública Sumar, no la permet el Pla d’Ajust, tot i que el consistori ja està estudiant alternatives amb el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya.