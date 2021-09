L’Hospital de Berga ha instal·lat 10 mesuradors de CO2 per avaluar la qualitat de l’aire en diferents espais interiors del centre, com a mesura addicional per minimitzar el risc de contagi de covid-19 per inhalació d’aerosols i reforçar la seguretat tant dels professionals com dels usuaris de l’hospital.

Es tracta d’uns aparells que mesuren la concentració de CO2 en l’aire i alerten, d’aquesta manera, del risc d’infecció. Si se superen certs nivells és necessari incrementar la ventilació dels espais. També permet optimitzar la ventilació, evitant corrents d’aire excessius o consums de climatització innecessaris.

El centre és un dels primers en incorporar aquesta mesura, que forma part d’Aireamos, un projecte impulsat per institucions, entitats de recerca i universitats amb l’objectiu de desenvolupar sensors de CO2 i guies per conèixer quan és necessari ventilar i així reduir els nivells de CO2 i el risc de contagi de covid-19 als espais públics.

Els aparells es troben ubicats a l’àrea d’administració, a l’Hospital de Dia Psicogeriàtric, a hospitalització (en diferents espais), a consultes externes, a la cafeteria, al servei d’hemodiàlisi, i a la sala d’espera i l’interior d’urgències.