L’Ajuntament de Berga ha iniciat l’elaboració de les Cartes de Serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i la Policia Local amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis que donen. La iniciativa està impulsada per l’àrea de Participació Popular i té el suport de la gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona. La creació d’aquestes cartes de serveis comporten la realització d’enquestes prèvies per avaluar els serveis esmentats.

L’elaboració de les actuals Cartes de Serveis per part del consistori té com a antecedent el treball iniciat l’any 2011, moment en el qual ja es va elaborar un document on s’especificava les tasques i serveis gestionats per part de la Policia Local, l’OAC i els serveis tècnics municipals per tal de donar-los a conèixer als veïns i veïnes i que poguessin fer-ne una valoració.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei de Transparència (2014), les administracions públiques han de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat. Així mateix, les Cartes de Serveis tenen naturalesa reglamentària i el seu contingut és vinculant per l’administració i les persones usuàries.

El regidor de Participació Popular, Andreu Comas, ha destacat que, «amb les cartes de serveis, cada àrea de l’Ajuntament pot presentar-se a la ciutadania i explicar com treballa, quins serveis ofereix exactament, i què poden fer els usuaris i usuàries si no se senten satisfets.

Per conèixer les expectatives i les necessitats de la ciutadania, així com els aspectes a millorar de l’OAC i la Policia Local, el consistori posa a disposició de la ciutadania dues enquestes en línia, una per a cada servei, que es podran respondre durant el mes de setembre.