Berga viurà aquest proper dimecres una nova edició de la Gala de Queralt, amb els actes religiosos habituals i el nomenament dels nous capitans de cara al 2022. No obstant, també hi haurà diverses novetats respecte als anys anteriors. Enguany, hi haurà un homenatge als berguedans i berguedanes que han perdut la vida a causa de la covid-19, i no es farà la tradicional ballada de sardanes per l’atapeïda programació .

Un dels capitans d’aquesta edició, Josep Maria Rossinyol, ha explicat a Regió7 que es va valorar, però que finalment «no podrà ser» perquè la Gala s’hauria allargat fins a les 4 de la tarda. Rossinyol ha assenyalat també que, amb l’homenatge als difunts de la covid-19, era impossible compaginar les dues activitats. «Per a nosaltres té molt més valor recordar els nostres pares i avis que hem perdut, que no unes sardanes que es poden fer qualsevol dia», ha destacat el capità. D’altra banda, Rossinyol ha recordat que «la majoria de gent no es queda a les sardanes».

La jornada arrancarà a les 9 del matí amb una missa que es farà a la Cova de la Troballa, i també hi haurà volada de parapents. A 2/4 de 12 hi haurà una missa solemne cantada per l’Orfeó Berguedà a l’església del santuari. Durant l’ofici es farà l’entrega de les orenetes als capitans i capitanes de l’any passat i es nomenarà les persones que n’agafaran el relleu l’any 2022. I, a continuació, es farà l’acte d’homenatge a les víctimes de la pandèmia. Tot i això, els actes relacions amb la Gala ja van començar el dia 31 d’agost passat amb la celebració de misses dedicades a diferents col·lectius de la població.