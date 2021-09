El Consell Comarcal porta a terme una campanya informativa adreçada als establiments d’hostaleria i restauració amb l’objectiu de facilitar-los el reciclatge dels residus de vidre. La iniciativa s’allargarà fins a aquest mes de setembre. En aquest període, un equip d’informadors ambientals acreditats visita més de 280 establiments de la comarca –principalment bars, cafeteries i restaurants– per informar-los sobre la correcta separació dels residus d’envasos de vidre i recordar-los les obligacions que tenen en matèria de gestió de residus.

Després d’una primera fase d’informació i anàlisi de les necessitats, la campanya també vol potenciar la dotació d’infraestructures per facilitar la separació i el transport dels residus d’envasos de vidre fins al contenidor. Es lliuren cubells de forma gratuïta als establiments que ho sol·licitin. Són de diferents capacitats segons el volum de residus que generin per separar els envasos de vidre. Materials com vaixelles de porcellana i ceràmica s’han de dipositar a la fracció de resta.

La campanya s’emmarca en la voluntat del Consell Comarcal del Berguedà i d’Ecovidrio d’impulsar mesures adreçades a fomentar la recollida selectiva de residus municipals. La Unió Europea fixava recollir selectivament el 50% dels residus l’any 2020, mentre que al Berguedà es va arribar al 68,94% de recollida selectiva gràcies a la implantació del sistema del porta a porta. El 2025 l’objectiu serà del 55%.

El conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat que la participació tant de la ciutadania com dels establiments «ha estat molt bona i ens ha permès complir els objectius com a comarca, però encara queda marge de millora i es vol incidir de forma sectorial per seguir en el camí cap a la sostenibilitat i l’economia circular».