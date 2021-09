Els veïns i veïnes de Berga i sis poblacions més de la comarca del Berguedà ja poden gaudir dels serveis de fibra òptica, telefonia mòbil, fixa, televisió digital i energia verda que ofereix l’operadora de telecomunicacions catalana Goufone. L’empresa ara arriba a gairebé les 12.000 llars de Berga, Avià, Capolat, Vilada, Borredà, Gironella i Castell de l’Areny.

«L’objectiu de Goufone és fer arribar Internet d’alta qualitat a cada racó del territori, per això despleguem la nostra pròpia xarxa de fibra òptica tant a poblacions mitjanes i grans com a les més petites i allunyades dels grans nuclis urbans», explica Marc Mundó, un dels seus tres fundadors. Mundó afegeix també que «entenem les necessitats dels nostres usuaris de primera mà, donem sempre un servei de gran qualitat i ràpid, i atenem en català», apunta.

Un dels principals projectes de Goufone és portar la seva pròpia xarxa de fibra òptica a qualsevol indret del territori català. Fa 11 anys, Goufone va néixer de les mancances de connexió d’Internet d’alta qualitat que els seus tres fundadors patien a Osona mentre estudiaven a la universitat. L’empresa ha crescut i ha ampliat els seus horitzons, però segueix mantenint el seu principi bàsic que és «Internet per a tothom», amb l’atenció posada tant a les zones rurals com a les grans ciutats. Moltes de les àrees disseminades on Goufone arriba coincideixen o estan properes a àrees en risc de despoblament.